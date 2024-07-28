Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри – о победе Чисоры: Вот это легенда, старый Дерек
Прекрасные слова поддержки
Фото: MMA Fighting
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) поздравил своего соотечественника Дерека Чисору (35-13; 23 КО) с
"Вот это легенда! Старый Дерек Чисора!
Я так рад за него, так горжусь им и тем, каким служителем британского бокса он был на протяжении многих лет. Он провел так много сражений и так часто развлекал всех нас.
Какой способ уйти – с размахом! Благослови тебя Бог, Дерек Чисора, я поздравляю тебя, ты – мужик. Благослови тебя Бог, всего тебе лучшего, люблю тебя, брат, удачи" – написал Тайсон на своей странице в Твиттер.
Напомним, что ранее Усик
Популярное сейчас
- Волевая победа олимпийской сборной Украины, Скрипник покинул Металлист 1925, ничья Шахтера с Динамо З. Главные новости за 27 июля
- Украина U-23 в последнем туре: 5 сценариев развития событий
- Олимпиада. Украина – Марокко 2:1. Видео голов и обзор матча
- Определились соперники украинских боксеров на Олимпиаде-2024
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО