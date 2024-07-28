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Фьюри – о победе Чисоры: Вот это легенда, старый Дерек

Бокс
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Прекрасные слова поддержки

Фьюри – о победе Чисоры: Вот это легенда, старый Дерек

Фото: MMA Fighting

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) поздравил своего соотечественника Дерека Чисору (35-13; 23 КО) с победой в главном поединке вечера в Лондоне против Джо Джойса (16-3; 15 КО).

"Вот это легенда! Старый Дерек Чисора!

Я так рад за него, так горжусь им и тем, каким служителем британского бокса он был на протяжении многих лет. Он провел так много сражений и так часто развлекал всех нас.

Какой способ уйти – с размахом! Благослови тебя Бог, Дерек Чисора, я поздравляю тебя, ты – мужик. Благослови тебя Бог, всего тебе лучшего, люблю тебя, брат, удачи" – написал Тайсон на своей странице в Твиттер.

Напомним, что ранее Усик передал послание Фьюри.

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