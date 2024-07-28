Чисора: Я вывел своего друга на Усика и тот перечислил Украине 2-3 миллиона долларов

Британский супертяж Дерек Чисора (35-13; 23 КО) рассказал, как помог своему другу-миллиардеру из США перечислить деньги для Украины.

"Один мой американский друг, являющийся миллиардером, попросил меня вывести его на кого-то из Украины, потому что хотел пожертвовать деньги этой стране на благотворительность.

Знаю нескольких ребят из Украины, поэтому вывел его на Усика. В результате мой друг пожертвовал 2 или 3 миллиона" – сказал Дерек в интервью Fight Hub TV.