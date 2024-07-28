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Чисора: Я вывел своего друга на Усика и тот перечислил Украине 2-3 миллиона долларов

Бокс
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Большое уважение

Чисора: Я вывел своего друга на Усика и тот перечислил Украине 2-3 миллиона долларов

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Дерек Чисора (35-13; 23 КО) рассказал, как помог своему другу-миллиардеру из США перечислить деньги для Украины.

"Один мой американский друг, являющийся миллиардером, попросил меня вывести его на кого-то из Украины, потому что хотел пожертвовать деньги этой стране на благотворительность.

Знаю нескольких ребят из Украины, поэтому вывел его на Усика. В результате мой друг пожертвовал 2 или 3 миллиона" – сказал Дерек в интервью Fight Hub TV.

Напомним, ранее Усик приехал на бой Чисора-Джойс и передал послание Фьюри.

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