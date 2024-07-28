Усик отреагировал на отказ Ломаченко провести бой против Дэвиса

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) отреагировал на решение своего соотечественника, чемпиона IBF в легком весе Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) не проводить в этом году бой против чемпиона по версии WBA Джервонты Дэвиса (30-0; 28 КО). Его слова цитирует Fight Hub TV:

– Что думаешь о том, что Ломаченко не сразится с Джервонтой?

– Не знаю.

– Думаешь, Лома сразится снова?

– Я хочу, чтобы Василий боксировал и победил.