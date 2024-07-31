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Тайсон Фьюри: Усик, тебя предупредили

Бокс

Британец готовится к реваншу

Тайсон Фьюри: Усик, тебя предупредили

Фото: The Guardian

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри обратился к украинцу Александру Усику перед их реваншем, который, как ожидается, состоится в декабре.

"Только что завершили небольшую пробежку с парнями. Мы отлично поработали. 21 декабря. Усик, тебя предупредили. Погнали!" — сказал Фьюри в социальных сетях.

Напомним, поединок Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).

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Тайсон Фьюри
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