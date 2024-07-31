Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон Фьюри: Усик, тебя предупредили
Британец готовится к реваншу
Фото: The Guardian
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри обратился к украинцу Александру Усику перед их реваншем, который, как ожидается, состоится в декабре.
"Только что завершили небольшую пробежку с парнями. Мы отлично поработали. 21 декабря. Усик, тебя предупредили. Погнали!" — сказал Фьюри в социальных сетях.
Напомним, поединок Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).
Популярное сейчас
- Старт сезона в Первой лиги начнется позже, чем планировалось
- Эпицентр подписал бывшего голкипера Черноморца
- Олимпиада-2024. День 5. Расписание соревнований и выступлений украинцев в среду
- Чисора: Я вывел своего друга на Усика и тот перечислил Украине 2-3 миллиона долларов
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО