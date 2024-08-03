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Самый перспективный супертяж мира бросил вызов Усику
Надо немного подрасти
Getty Images/Global Images Ukraine
Перспективный британский супертяж Мозес Итаума (10-0; 8 КО) рассказал о своем желании в будущем выйти на ринг против чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Слова 19-летнего боксера цитирует IFL TV:
"С кем я хочу драться? Очевидно, что я хочу сразиться с Усиком. Я хочу все титулы, не важно, какой путь меня ждет. Я рос и смотрел на Усика. Он владеет всеми титулами, но я не говорю, что желаю боя с ним, ведь я еще далек от этого" – сказал Итаума.
Напомним, ранее Усик
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