Самый перспективный супертяж мира бросил вызов Усику

Перспективный британский супертяж Мозес Итаума (10-0; 8 КО) рассказал о своем желании в будущем выйти на ринг против чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Слова 19-летнего боксера цитирует IFL TV:

"С кем я хочу драться? Очевидно, что я хочу сразиться с Усиком. Я хочу все титулы, не важно, какой путь меня ждет. Я рос и смотрел на Усика. Он владеет всеми титулами, но я не говорю, что желаю боя с ним, ведь я еще далек от этого" – сказал Итаума.