Шакур дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон дал прогноз на бой-реванш между украинским супертяжем, чемпионом по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует Boxing News:

"Следующий бой пройдет иначе. Тайсон победит, и да, я считаю, что он выиграл первый бой! Тайсон просто устал, а Усик воспользовался этим, потряс Тайсона и выиграл этот бой. Если бы судьи отдали победу Тайсону в первом бою или зафиксировали ничью, то никто бы не разозлился" – сказал Шакур.