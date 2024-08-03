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Шакур дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
Очень наивный взгляд на вещи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон дал прогноз на бой-реванш между украинским супертяжем, чемпионом по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует Boxing News:
"Следующий бой пройдет иначе. Тайсон победит, и да, я считаю, что он выиграл первый бой! Тайсон просто устал, а Усик воспользовался этим, потряс Тайсона и выиграл этот бой. Если бы судьи отдали победу Тайсону в первом бою или зафиксировали ничью, то никто бы не разозлился" – сказал Шакур.
Напомним, что ранее самый перспективный супертяж
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