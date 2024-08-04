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Кроуфорд в тяжелом поединке одолел Мадримова и стал чемпионом в четвертом дивизионе

Бокс
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Легенда бокса

Кроуфорд в тяжелом поединке одолел Мадримова и стал чемпионом в четвертом дивизионе

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер Теренс Кроуфорд (41-0; 31 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Лос-Анджелесе (США). В поединке за титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе он одолел уже экс-обладателя пояса Исраила Мадримова (10-1-1; 7 КО).

Поединок длился все 12 раундов, а победителя единогласным решением определили судьи – 116-112, 115-113, 115-113.

Для узбека это поражение стало первым в его карьере. Кроуфорд впервые с июля 2016 (поединок против Виктора Постола) отбоксировал полную дистанцию. Американец завоевал очередной титул уже в четвертом дивизионе – раньше Теренс становился чемпионом в легком весе и абсолютным чемпионом в первом полусреднем и полусреднем весах.

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