Кроуфорд в тяжелом поединке одолел Мадримова и стал чемпионом в четвертом дивизионе

Американский боксер Теренс Кроуфорд (41-0; 31 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Лос-Анджелесе (США). В поединке за титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе он одолел уже экс-обладателя пояса Исраила Мадримова (10-1-1; 7 КО).

Поединок длился все 12 раундов, а победителя единогласным решением определили судьи – 116-112, 115-113, 115-113 .

Для узбека это поражение стало первым в его карьере. Кроуфорд впервые с июля 2016 (поединок против Виктора Постола) отбоксировал полную дистанцию. Американец завоевал очередной титул уже в четвертом дивизионе – раньше Теренс становился чемпионом в легком весе и абсолютным чемпионом в первом полусреднем и полусреднем весах.