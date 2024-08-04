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Кроуфорд в тяжелом поединке одолел Мадримова и стал чемпионом в четвертом дивизионе
Легенда бокса
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский боксер Теренс Кроуфорд (41-0; 31 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Лос-Анджелесе (США). В поединке за титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе он одолел уже экс-обладателя пояса Исраила Мадримова (10-1-1; 7 КО).
Поединок длился все 12 раундов, а победителя единогласным решением определили судьи – 116-112, 115-113, 115-113.
Для узбека это поражение стало первым в его карьере. Кроуфорд впервые с июля 2016 (поединок против Виктора Постола) отбоксировал полную дистанцию. Американец завоевал очередной титул уже в четвертом дивизионе – раньше Теренс становился чемпионом в легком весе и абсолютным чемпионом в первом полусреднем и полусреднем весах.
A Close Fight ????— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 4, 2024
Bud Crawford wins by unanimous decision.#RiyadhSeasonCard | #CrawfordVsMadrimov
Live on https://t.co/FoiaUucI53 | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/7ee1O6JrJZ
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