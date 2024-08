Ломаченко и Стивенсон сцепились на вечере бокса в Лос-Анджелесе. Видео

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) посетил вечер бокса в Лос-Анджелесе (США), где в главном событии Теренс Кроуфорд (41-0; 31 КО) завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе .

Наш спортсмен в рингсайде встретил чемпиона по версии WBC Шакура Стивенсона (22-0; 10 КО) и начал о чем-то активно кричать. Американец тоже за словом в карман не полез. О чем была эта дискуссия, пока остается загадкой.

‼️ Shakur Stevenson and Vasyl Lomachenko exchanging words at ringside for Terence Crawford vs Israil Madrimov…



[???? @TRBoxing]



pic.twitter.com/CRvhUNOQLF