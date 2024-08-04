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Бех-Романчук: Подготовку, которую я прошла, вообще сложно назвать подготовкой
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук прокомментировала
"К сожалению, ту подготовку, которую я прошла вообще трудно назвать подготовкой. Она отыграла негативную какую-то свою сторону, особенно последние три недели, которые были сверхсложными для меня."
О заступах в двух попытках:
"Не знаю, не видела, какой там заступ. Все, что могу сказать, — сделала все возможное в этом году. На мой взгляд, это пропущенный год".
Сказались ли новости, что муж Михаил Романчук не стартовал во второй дисциплине Олимпиады:
"Не могу сказать, что это мне мешало — каждый должен сконцентрироваться на себе. Это однозначно тяжелый год для моей семьи. Мы просто должны его пережить" — со слезами подытожила Марина.
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