Бех-Романчук: Подготовку, которую я прошла, вообще сложно назвать подготовкой

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук прокомментировала финал Олимпийских игр-2024 (где она заняла 11 место). Ее слова цитирует Суспільне Спорт.

"К сожалению, ту подготовку, которую я прошла вообще трудно назвать подготовкой. Она отыграла негативную какую-то свою сторону, особенно последние три недели, которые были сверхсложными для меня."

О заступах в двух попытках:

"Не знаю, не видела, какой там заступ. Все, что могу сказать, — сделала все возможное в этом году. На мой взгляд, это пропущенный год".

Сказались ли новости, что муж Михаил Романчук не стартовал во второй дисциплине Олимпиады:

"Не могу сказать, что это мне мешало — каждый должен сконцентрироваться на себе. Это однозначно тяжелый год для моей семьи. Мы просто должны его пережить" — со слезами подытожила Марина.