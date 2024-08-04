  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Бех-Романчук: Подготовку, которую я прошла, вообще сложно назвать подготовкой
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бех-Романчук: Подготовку, которую я прошла, вообще сложно назвать подготовкой

Бокс

Комментарии лишние

Бех-Романчук: Подготовку, которую я прошла, вообще сложно назвать подготовкой

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук прокомментировала финал Олимпийских игр-2024 (где она заняла 11 место). Ее слова цитирует Суспільне Спорт.

"К сожалению, ту подготовку, которую я прошла вообще трудно назвать подготовкой. Она отыграла негативную какую-то свою сторону, особенно последние три недели, которые были сверхсложными для меня."

О заступах в двух попытках:

"Не знаю, не видела, какой там заступ. Все, что могу сказать, — сделала все возможное в этом году. На мой взгляд, это пропущенный год".

Сказались ли новости, что муж Михаил Романчук не стартовал во второй дисциплине Олимпиады:

"Не могу сказать, что это мне мешало — каждый должен сконцентрироваться на себе. Это однозначно тяжелый год для моей семьи. Мы просто должны его пережить" — со слезами подытожила Марина.

По теме
yellow-arrow
Белью: Считаю, что в этот раз Фьюри проигрывает очень явно
yellow-arrow
Ломаченко рассказал, что говорил Стивенсону во время перепалки в Лос-Анджелесе
yellow-arrow
Ломаченко и Стивенсон сцепились на вечере бокса в Лос-Анджелесе. Видео
Олимпиада-2024 Марина Бех-Романчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости