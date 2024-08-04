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Ломаченко рассказал, что говорил Стивенсону во время перепалки в Лос-Анджелесе

Бокс
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Интригующее противостояние

Ломаченко рассказал, что говорил Стивенсону во время перепалки в Лос-Анджелесе

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес, чемпион мира по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) рассказал, почему на вечере бокса в Лос-Анджелесе у него возник конфликт с чемпионом по версии WBC Шакуром Стивенсоном (22-0; 10 КО). Его слова цитирует DAZN:

– Что произошло между тобой и Стивенсоном?

– Он просто хочет денег. Спрашивал у меня о бое. Хочет использовать мое имя, чтобы заработать деньги. Вот и все.

– Что ты сказал ему?

– Окей, давай драться прямо сейчас.

– Будешь рассматривать этот бой, когда вернешься? Говорили, ты хочешь взять паузу. Но когда вернешься – это оппонент, против которого хочешь сразиться?

– Конечно, – сказал Ломаченко.

Напомним, что ранее Кроуфорд завоевал чемпионский титул в четвертой весовой категории.

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