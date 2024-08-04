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Ломаченко рассказал, что говорил Стивенсону во время перепалки в Лос-Анджелесе
Интригующее противостояние
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес, чемпион мира по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) рассказал, почему на вечере бокса в Лос-Анджелесе у него
– Что произошло между тобой и Стивенсоном?
– Он просто хочет денег. Спрашивал у меня о бое. Хочет использовать мое имя, чтобы заработать деньги. Вот и все.
– Что ты сказал ему?
– Окей, давай драться прямо сейчас.
– Будешь рассматривать этот бой, когда вернешься? Говорили, ты хочешь взять паузу. Но когда вернешься – это оппонент, против которого хочешь сразиться?
– Конечно, – сказал Ломаченко.
Напомним, что ранее Кроуфорд
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