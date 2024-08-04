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Белью: Считаю, что в этот раз Фьюри проигрывает очень явно

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Белью: Считаю, что в этот раз Фьюри проигрывает очень явно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший британский супертяж Тони Белью дал прогноз на бой-реванш между своим соотечественником Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) и чемпионом по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО).

"Конечно же, Фьюри может победить. Он может донести безумный удар, может произойти все что угодно. Но если говорить совершенно откровенно, то считаю ли я, что Фьюри победит? Нет, я думаю, что он снова проиграет. И я считаю, что на этот раз Фьюри проиграет очень явно, потому что теперь Усик будет биться на задней ноге. Это самый плохой кошмар для Тайсона Фьюри, потому что в этом случае он не сможет контролировать ход боя.

Вы должны понимать, что Усик прессинговал весь бой, он измотал и задавил 210-сантиметрового соперника весом 127 килограммов. Представьте, что он сделает при использовании своих сильнейших сторон. Его сильнейшая сторона – бокс на задней ноге" – сказал британец.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 запланирован на 21 декабря, а местом его проведения станет Саудовская Аравия.

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