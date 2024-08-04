Шакур – к Ломаченко: Давай проведем бой до конца года

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон (22-0; 10 КО) после словесной перепалки с чемпионом по версии IBF Василием Ломаченко (18-3; 12 КО) в Лос-Анджелесе (США) вызвал нашего соотечественника на поединок. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер.

"Итак, Василий Ломаченко, ты наконец-то в настроении? Давай проведем бой до конца года, крутой парень, кажется, ты наконец-то в настроении" – написал Шакур.