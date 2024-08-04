Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шакур – к Ломаченко: Давай проведем бой до конца года
Было бы неплохо
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон (22-0; 10 КО) после словесной
"Итак, Василий Ломаченко, ты наконец-то в настроении? Давай проведем бой до конца года, крутой парень, кажется, ты наконец-то в настроении" – написал Шакур.
Напомним, что ранее Ломаченко
Популярное сейчас
- Барселона победила Реал в товарищеском матче. Лунин на поле не вышел
- Олимпиада-2024. День 9. Расписание соревнований и выступлений украинцев в воскресенье
- Старт УПЛ, дебют Довбика за Рому, локация Динамо в ЛЧ. Главные новости за третье августа
- Ломаченко и Стивенсон сцепились на вечере бокса в Лос-Анджелесе. Видео
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Парень Харлан поздравил свою любимую с победой на Олимпиаде. Фото