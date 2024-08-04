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Шакур – к Ломаченко: Давай проведем бой до конца года

Бокс
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Шакур – к Ломаченко: Давай проведем бой до конца года

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон (22-0; 10 КО) после словесной перепалки с чемпионом по версии IBF Василием Ломаченко (18-3; 12 КО) в Лос-Анджелесе (США) вызвал нашего соотечественника на поединок. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер.

"Итак, Василий Ломаченко, ты наконец-то в настроении? Давай проведем бой до конца года, крутой парень, кажется, ты наконец-то в настроении" – написал Шакур.

Напомним, что ранее Ломаченко прокомментировал перепалку со Стивенсоном.

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Василий Ломаченко Шакур Стивенсон
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