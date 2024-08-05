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Шакур Стивенсон: Ломаченко опять показал слабость

Бокс

Американец высказался о перепалке с украинцем

Шакур Стивенсон: Ломаченко опять показал слабость

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон прокомментировал перепалку с украинцем Василием Ломаченко, произошедшую на вечере бокса в Лос-Анджелесе (США) на минувших выходных.

"Он опять показал слабость. Он пытается казаться крутым за пределами ринга. Я предложил ему организовать бой. Я бы очень хотел устроить поединок с ним. Но не похоже на то, что он хочет драться. Он предпочитает изображать готовность подраться со мной вне ринга", — сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, что в ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).

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Шакур Стивенсон
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