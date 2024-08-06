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Промоутер из Саудовской Аравии отказался сотрудничать с Канело
Промоутер сосредоточен на более крупных боях
фото - boxingscene.com
Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что отказался от идеи сотрудничества с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound и чемпионом в четырёх весовых категориях мексиканцем Саулем Альваресом.
"Провёл важную встречу с моей командой, планируя предстоящие бои на 2024–2025 годы. Я решил отказаться от поединка Канело, поскольку больше не хочу его. Вместо этого я сосредоточусь на более крупных боях на американском рынке, в частности для легендарного Кроуфорда.
Также я поддержу организацию боёв для Энниса, Хэйни, Шакура , Ортиса, Андерсона, Бенавидеса, Зепеды и других. Что касается Тима Цзю, в общении его команды с нашей возникло недопонимание, но я верю, что я пересмотрю его ситуацию", — написал Аль аш-Шейх в социальной сети X (ранее Twitter).
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