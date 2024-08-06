  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер из Саудовской Аравии отказался сотрудничать с Канело
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер из Саудовской Аравии отказался сотрудничать с Канело

Бокс

Промоутер сосредоточен на более крупных боях

Промоутер из Саудовской Аравии отказался сотрудничать с Канело

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что отказался от идеи сотрудничества с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound и чемпионом в четырёх весовых категориях мексиканцем Саулем Альваресом.

"Провёл важную встречу с моей командой, планируя предстоящие бои на 2024–2025 годы. Я решил отказаться от поединка Канело, поскольку больше не хочу его. Вместо этого я сосредоточусь на более крупных боях на американском рынке, в частности для легендарного Кроуфорда.

Также я поддержу организацию боёв для Энниса, Хэйни, Шакура , Ортиса, Андерсона, Бенавидеса, Зепеды и других. Что касается Тима Цзю, в общении его команды с нашей возникло недопонимание, но я верю, что я пересмотрю его ситуацию", — написал Аль аш-Шейх в социальной сети X (ранее Twitter).

По теме
yellow-arrow
Шакур Стивенсон: Ломаченко опять показал слабость
yellow-arrow
Шакур – к Ломаченко: Давай проведем бой до конца года
yellow-arrow
Белью: Считаю, что в этот раз Фьюри проигрывает очень явно
Сауль Альварес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости