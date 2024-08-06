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Сауль Альварес хочет за бой с Бенавидесом $ 200 миллионов

Бокс

Мексиканец считает, что этот бой слишком рискованый

Сауль Альварес хочет за бой с Бенавидесом $ 200 миллионов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес объяснил, почему хочет за бой с непобеждённым американцем Дэвидом Бенавидесом $ 200 млн.

"Очевидно, он представляет собой риск. Это отличный боец, который в вечер боя выйдет на 10 кг тяжелее меня, хотя меня это не волнует. Если деньги будут правильными, я побью этого парня хоть завтра", — сказал Альварес в интервью YouTube-каналу Swaye Universe.

Напомним, что Дэвиду Бенавидесу 26 лет, он выступает на профессиональном ринге с 2013 года.

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Сауль Альварес
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