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Нганну: У меня есть планы по возвращению в бокс

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Камерунец заявил, что ещё не конец

Нганну: У меня есть планы по возвращению в бокс

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну рассказал, что думает продолжить карьеру в боксе после поединка с бразильцем Ренаном Феррейрой.

Напомним, Нганну выступит на турнире PFL, который состоится 20 октября. Бой пройдёт по правилам MMA.

"У меня определённо есть планы по возвращению в бокс. Это ещё не конец. Но сейчас я не хочу об этом говорить, потому что мне предстоит подраться по правилам MMA, а там может случиться всё что угодно. Можно получить травму. Так что до боя я не буду строить планы или обсуждать бокс", — приводит слова Нганну MMA Fighting.

Фрэнсис Нганну в своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года на турнире UFC 270, победил единогласным решением француза Сириля Гана.

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