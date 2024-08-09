Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нганну: У меня есть планы по возвращению в бокс
Камерунец заявил, что ещё не конец
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну рассказал, что думает продолжить карьеру в боксе после поединка с бразильцем Ренаном Феррейрой.
Напомним, Нганну выступит на турнире PFL, который состоится 20 октября. Бой пройдёт по правилам MMA.
"У меня определённо есть планы по возвращению в бокс. Это ещё не конец. Но сейчас я не хочу об этом говорить, потому что мне предстоит подраться по правилам MMA, а там может случиться всё что угодно. Можно получить травму. Так что до боя я не буду строить планы или обсуждать бокс", — приводит слова Нганну MMA Fighting.
Фрэнсис Нганну в своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года на турнире UFC 270, победил единогласным решением француза Сириля Гана.
Популярное сейчас
- Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Художественная гимнастика. Украинская команда вышла в финал по групповому многоборью
- Почему Артем Довбик не пропадет с Даниеле Де Росси. Украинский "волк" начинает покорять Рим
- Украинский боксер Александр Хижняк победил в финале и взял золото Олимпийских игр
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Левый Берег – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ