Легенда супертяжелого веса дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Легенда супертяжелого веса, бывший абсолютный чемпион мира, американец Риддик Боу дал прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует SecondsOut Boxing News:

"Фьюри не победит. Он больше не может держать удар. У него этого больше нет. Он изменился. Даже со мной, было время, когда я устал от этого, я больше не хотел, чтобы меня избивали" – сказал экс-чемпион.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.