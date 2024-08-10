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Легенда супертяжелого веса дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
Довольно однозначно
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда супертяжелого веса, бывший абсолютный чемпион мира, американец Риддик Боу дал прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует SecondsOut Boxing News:
"Фьюри не победит. Он больше не может держать удар. У него этого больше нет. Он изменился. Даже со мной, было время, когда я устал от этого, я больше не хотел, чтобы меня избивали" – сказал экс-чемпион.
Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
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