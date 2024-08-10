Усик – о третьем поединке с Джошуа: Я готов к трилогии

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал о готовности выйти на третий поединок против британца Энтони Джошуа (28-3; 25 КО). Его слова цитирует Mail Sport Boxing:

"Честно, я пока не хочу никаких реваншей, но когда я во второй раз выиграю Тайсона Фьюри и если Энтони Джошуа преодолеет Даниэля Дюбуа, то, конечно, все захотят устроить наше сражение. И я считаю, что не имею права отказать Джошуа в этом, ведь он дал мне два невероятных поединка. Энтони помог мне стать более известным в мире. Это сделал именно он. Если это произойдет, к я готов к трилогии" – сказал Усик.