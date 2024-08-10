Усик дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, кого считает фаворитом в поединке между британцами Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Даниэлем Дюбуа (21-2; 20) КО). Его слова цитирует Mail Sport Boxing:

"Энтони Джошуа прибавил в психологическом плане. Победит ли он Даниэля Дюбуа? Это очевидно. С меня никудышный прогнозист, но это как олимпийский чемпион будет сражаться против чемпиона Великобритании. Это совсем другой уровень" – сказал Усик.