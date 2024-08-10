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Усик дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа

Бокс
Обновлено

Все довольно однозначно

Усик дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, кого считает фаворитом в поединке между британцами Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Даниэлем Дюбуа (21-2; 20) КО). Его слова цитирует Mail Sport Boxing:

"Энтони Джошуа прибавил в психологическом плане. Победит ли он Даниэля Дюбуа? Это очевидно. С меня никудышный прогнозист, но это как олимпийский чемпион будет сражаться против чемпиона Великобритании. Это совсем другой уровень" – сказал Усик.

Напомним, что ранее Усик рассказал о третьем поединке против Джошуа.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
10.08.2024 в 13:17
там решит всё 1 удар
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
10.08.2024 в 13:17
там решит всё 1 удар
Ответить
0
0

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