Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа
Все довольно однозначно
Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, кого считает фаворитом в поединке между британцами Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Даниэлем Дюбуа (21-2; 20) КО). Его слова цитирует Mail Sport Boxing:
"Энтони Джошуа прибавил в психологическом плане. Победит ли он Даниэля Дюбуа? Это очевидно. С меня никудышный прогнозист, но это как олимпийский чемпион будет сражаться против чемпиона Великобритании. Это совсем другой уровень" – сказал Усик.
Напомним, что ранее Усик
Популярное сейчас
- Гераскевич: Бубка – черт, он должен нести наказание за бизнес с оккупантами
- Олимпиада-2024. День 15. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу
- Испания торжествует на ОИ, Динамо побеждает Верес, а Малиновский ассистирует. Главные новости за 9 августа
- Сауль Альварес хочет за бой с Бенавидесом $ 200 миллионов
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Долганский – о возможной отставке: Я не отношусь к людям, которые на что-то могут повлиять
Комментарии 1