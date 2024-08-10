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Усик – о бое с Фьюри: Мне было тяжело, но это бремя привело меня к победе
Никакой недооценки соперника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) вспомнил свой поединок против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) и рассказал, благодаря чему сумел победить в противостоянии.
"Первое место рейтинга по сложности, напряжению, эмоциям, по всему. Мне было тяжело. В общем, было нелегко. Мне было тяжело, но это бремя привело меня к победе" – сказал Усик.
Напомним, ранее Усик
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