Усик – о бое с Фьюри: Мне было тяжело, но это бремя привело меня к победе

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) вспомнил свой поединок против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) и рассказал, благодаря чему сумел победить в противостоянии.

"Первое место рейтинга по сложности, напряжению, эмоциям, по всему. Мне было тяжело. В общем, было нелегко. Мне было тяжело, но это бремя привело меня к победе" – сказал Усик.