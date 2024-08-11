Богачук проиграл Ортису и потерял титул временного чемпиона мира

Украинский боксер, представитель первого среднего веса Сергей Богачук (24-2; 23 КО) проиграл в главном событии боксерского вечера в Лас-Вегасе (США).

Наш соотечественник не сумел защитить титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в поединке против Вирджила Ортиса (22-0; 21 КО).

Бой длился все 12 отведенных раундов и завершился победой американца решением большинства судей 113-113; 114-112; 114-112.

Украинец на протяжении всего поединка работал вторым номером, а его соперник был гораздо активнее и точнее. Однако в первом раунде Сергею удалось донести свой мощный удар (правый прямой), после чего Ортис присел на колено. Рефери сначала не засчитал нокдаун, но в пятом раунде боковые судьи пересмотрели эпизод и все же отдали украинцу 10-8.

В восьмом раунде Богачук еще раз подловил своего соперника на левый хук и Вирджил коснулся перчатками конваса, рефери на этот раз отсчитал нокдаун на месте. Однако даже этого не хватило украинцу для победы.