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Богачук – о поражении от Ортиса: Все понимают, что произошло

Бокс

Украинец не согласен с решением судей

Богачук – о поражении от Ортиса: Все понимают, что произошло

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, представитель первого среднего веса Сергей Богачук (24-2; 23 КО) прокомментировал свое поражение в поединке против американца Вирджила Ортиса (22-0; 21 КО). Соответствующий пост наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Твиттер:

"Все, кто разбирается в боксе, знает, что только произошло" – написал Сергей.

Напомним, что Ортис дважды за поединок оказывался в нокдауне (первый и восьмой раунды), однако судьи минимально отдали предпочтение американцу.

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Сергей Богачук
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