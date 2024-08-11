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Богачук – о поражении от Ортиса: Все понимают, что произошло
Украинец не согласен с решением судей
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер, представитель первого среднего веса Сергей Богачук (24-2; 23 КО) прокомментировал свое
"Все, кто разбирается в боксе, знает, что только произошло" – написал Сергей.
Those who understand boxing know what just happened ????— Serhii Bohachuk ???????? (@SBohachuk) August 11, 2024
Напомним, что Ортис дважды за поединок оказывался в нокдауне (первый и восьмой раунды), однако судьи минимально отдали предпочтение американцу.
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