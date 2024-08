Богачук – о поражении от Ортиса: Все понимают, что произошло

Украинский боксер, представитель первого среднего веса Сергей Богачук (24-2; 23 КО) прокомментировал свое поражение в поединке против американца Вирджила Ортиса (22-0; 21 КО). Соответствующий пост наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Твиттер:

"Все, кто разбирается в боксе, знает, что только произошло" – написал Сергей.

Those who understand boxing know what just happened ????