Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Богачука: Мы все знаем, кто выиграл это сражение
Судьи, видимо, не знают
Промоутер украинского боксера, представителя первого среднего веса Сергея Богачука (24-2; 23 КО) Том Леффлер прокомментировал
"Сергей все еще чемпион для нас, мы знаем, кто выиграл это сражение, и фанаты тоже. Безусловно, это лучшее сражение года" – написал Леффлер.
Напомним, что Ортис дважды за поединок оказывался в нокдауне (первый и восьмой раунды), однако судьи минимально отдали предпочтение американцу.
Популярное сейчас
- Гвардиола: Сейчас наша цель - не победа в АПЛ
- Конте: Сегодня все получили хорошую дозу реальности
- Кобин – о травме Мысыка: К нему начинает приходить память. Он не понял, в какой команде играет
- Украинский боксер Александр Хижняк победил в финале и взял золото Олимпийских игр
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Суперкубок Англии. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 (7:6). Видео голов и обзор матча