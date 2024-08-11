Промоутер Богачука: Мы все знаем, кто выиграл это сражение

Промоутер украинского боксера, представителя первого среднего веса Сергея Богачука (24-2; 23 КО) Том Леффлер прокомментировал поражение своего подопечного в поединке против Вирджила Ортиса (22-0; 21 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттер:

"Сергей все еще чемпион для нас, мы знаем, кто выиграл это сражение, и фанаты тоже. Безусловно, это лучшее сражение года" – написал Леффлер.

Напомним, что Ортис дважды за поединок оказывался в нокдауне (первый и восьмой раунды), однако судьи минимально отдали предпочтение американцу.