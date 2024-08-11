Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ортис: Я не думаю, что это были нокдауны
Да нет, просто ветром колыхало
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский боксер, представитель первого среднего веса Вирджил Ортис (22-0; 21 КО) прокомментировал
"Слушайте, я не думаю, что это были нокдауны. Второго, точно (не было - прим). Я не оправдываюсь. Во всяком случае, я чувствовал, что сделал достаточно.
Я доказал неправоту всех, кто говорил, что я ни на что не способен, что я не могу сразиться в первом среднем весе, что я не могу выдержать дистанцию. Все это подпитывало меня" – сказал американец.
Напомним, ранее промоутер Богачука
Популярное сейчас
- МОК вступились за Бубку и объяснили, почему он вручал медаль этнической россиянке
- Барселона подписала азербайджанского вратаря
- Кобин – о травме Мысыка: К нему начинает приходить память. Он не понял, в какой команде играет
- Богачук – о поражении от Ортиса: Все понимают, что произошло
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Богачук проиграл Ортису и потерял титул временного чемпиона мира