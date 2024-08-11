Ортис: Я не думаю, что это были нокдауны

Американский боксер, представитель первого среднего веса Вирджил Ортис (22-0; 21 КО) прокомментировал победу в поединке против украинца Сергея Богачука (24-2; 23 КО). Его слова цитирует DAZN:

"Слушайте, я не думаю, что это были нокдауны. Второго, точно (не было - прим). Я не оправдываюсь. Во всяком случае, я чувствовал, что сделал достаточно.

Я доказал неправоту всех, кто говорил, что я ни на что не способен, что я не могу сразиться в первом среднем весе, что я не могу выдержать дистанцию. Все это подпитывало меня" – сказал американец.