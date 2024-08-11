  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Известный американский тренер уверен, что Богачук победил Ортиса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известный американский тренер уверен, что Богачук победил Ортиса

Бокс
Обновлено

Все такого же мнения, кроме Вирджила и судей

Известный американский тренер уверен, что Богачук победил Ортиса

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный американский тренер Джефф Мейвезер поделился своими мыслями от поединка между украинцем Сергеем Богачуком (24-2; 23 КО) и Вирджилом Ортисом (22-0; 21 КО).

"Победил не Вирджил, а другой парень. Я не знаю, как произносится его фамилия. Я думаю, что он выиграл бой, потому что оформил два нокдауна и выиграл больше двух раундов.

Ему нужно было выиграть еще три раунда. В любом случае я считаю, что он забрал более трех раундов" – сказал специалист.

Напомним, что ранее Богачук кратко прокомментировал поражение от Ортиса.

По теме
yellow-arrow
Екатерина Усик показала милые семейные фото с мужем-чемпионом
yellow-arrow
Ортис: Я не думаю, что это были нокдауны
yellow-arrow
Промоутер Богачука: Мы все знаем, кто выиграл это сражение
Сергей Богачук
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости