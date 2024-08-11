Известный американский тренер уверен, что Богачук победил Ортиса

Известный американский тренер Джефф Мейвезер поделился своими мыслями от поединка между украинцем Сергеем Богачуком (24-2; 23 КО) и Вирджилом Ортисом (22-0; 21 КО).

"Победил не Вирджил, а другой парень. Я не знаю, как произносится его фамилия. Я думаю, что он выиграл бой, потому что оформил два нокдауна и выиграл больше двух раундов.

Ему нужно было выиграть еще три раунда. В любом случае я считаю, что он забрал более трех раундов" – сказал специалист.