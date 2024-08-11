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Известный американский тренер уверен, что Богачук победил Ортиса
Все такого же мнения, кроме Вирджила и судей
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный американский тренер Джефф Мейвезер поделился своими мыслями от
"Победил не Вирджил, а другой парень. Я не знаю, как произносится его фамилия. Я думаю, что он выиграл бой, потому что оформил два нокдауна и выиграл больше двух раундов.
Ему нужно было выиграть еще три раунда. В любом случае я считаю, что он забрал более трех раундов" – сказал специалист.
Напомним, что ранее Богачук
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