Екатерина Усик показала милые семейные фото с мужем-чемпионом

Жена украинского боксера, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина показала своим поклонникам новые семейные фото. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее стало известно, кто будет нести флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2024.