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Екатерина Усик показала милые семейные фото с мужем-чемпионом

Бокс
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Семья мечты

Екатерина Усик показала милые семейные фото с мужем-чемпионом

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского боксера, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина показала своим поклонникам новые семейные фото. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Екатерина Усик показала милые семейные фото с мужем-чемпионом - изображение 1Екатерина Усик показала милые семейные фото с мужем-чемпионом - изображение 2

Напомним, ранее стало известно, кто будет нести флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2024.

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