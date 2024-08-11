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Екатерина Усик показала милые семейные фото с мужем-чемпионом
Семья мечты
Getty Images / Global Images Ukraine
Жена украинского боксера, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александра Усика (22-0; 14 КО) Екатерина показала своим поклонникам новые семейные фото. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее стало известно, кто
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