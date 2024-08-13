Американский боксёр Теренс Кроуфорд отказался от титула по версии WBO в весовой категории 66,7 кг, сообщает vRINGE.com.

По информации источника, благодаря такому решению американец Брайан Норман разменял свой временный пояс на полноценный.

За свою профессиональную карьеру Кроуфорд провёл 41 бой и ни разу не проиграл, завершил 31 из них нокаутом. Американец становился чемпионом мира в полусреднем весе девять раз, начиная с 2014 года.

Норман же провёл на профессиональном уровне 28 поединков, из которых 26 оказались победными (20 нокаутом).