Фрэнк Уоррен: Тайсон Фьюри знает, что ему надо будет сделать в реванше с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о предстоящем реванше между своим клиентом и украинцем Александром Усиком, который должен состояться в декабре этого года.

"Тайсон понимает, что ему нужно будет сделать. Это очень умный боец. Их первый поединок получился очень упорным, кто бы что ни говорил. Усик победил раздельным решением. Тайсон действительно умён, и он осознаёт, что ему надо будет сделать в следующий раз. Сейчас это все говорят, и мне это очень нравится, Усик — лучший боец этого поколения. И раз Усик лучший боец этого поколения, если Тайсон побьёт его — то уже он будет лучшим бойцом этого поколения", — сказал Уоррен на канале Boxing Social в YouTube.

Напомним, что первый бой между Усиком и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Поединок продлился 12 раундов и завершился победой Александра раздельным решением судей.