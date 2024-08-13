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Фрэнк Уоррен: Тайсон Фьюри знает, что ему надо будет сделать в реванше с Усиком

Бокс

Промоутер высказался о будущем поединке

Фрэнк Уоррен: Тайсон Фьюри знает, что ему надо будет сделать в реванше с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о предстоящем реванше между своим клиентом и украинцем Александром Усиком, который должен состояться в декабре этого года.

"Тайсон понимает, что ему нужно будет сделать. Это очень умный боец. Их первый поединок получился очень упорным, кто бы что ни говорил. Усик победил раздельным решением. Тайсон действительно умён, и он осознаёт, что ему надо будет сделать в следующий раз. Сейчас это все говорят, и мне это очень нравится, Усик — лучший боец этого поколения. И раз Усик лучший боец этого поколения, если Тайсон побьёт его — то уже он будет лучшим бойцом этого поколения", — сказал Уоррен на канале Boxing Social в YouTube.

Напомним, что первый бой между Усиком и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Поединок продлился 12 раундов и завершился победой Александра раздельным решением судей.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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Комментарии
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Вarcelinius
13.08.2024 в 15:03
Дык и Усик знает, шо с цыганом делать.
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Комментарии 2
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Вarcelinius
13.08.2024 в 15:03
Дык и Усик знает, шо с цыганом делать.
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alex.belogubko (одесса)
13.08.2024 в 14:36
фьюри не держит удар --он без пояса и Усик дает ему 20% за бой --имея 4 пояса Усик согласился на 30% --таких надо учить
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