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Энтони Джошуа сделал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Бокс

Британец считает, что бой будет тяжелым

Энтони Джошуа сделал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа поделился мнением о реванше между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

"Думаю, это будет тяжёлый бой, но, как мне кажется, Усик снова одержит верх. Он классный боец, и я чувствую, что он один из лучших в мире. Вот почему я думаю, что он победит", — сказал Джошуа на канале Frank Warren's Queensberry Promotions в YouTube.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря.

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