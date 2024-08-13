Энтони Джошуа сделал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа поделился мнением о реванше между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

"Думаю, это будет тяжёлый бой, но, как мне кажется, Усик снова одержит верх. Он классный боец, и я чувствую, что он один из лучших в мире. Вот почему я думаю, что он победит", — сказал Джошуа на канале Frank Warren's Queensberry Promotions в YouTube.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря.