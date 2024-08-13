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Энтони Джошуа сделал прогноз на реванш Усика и Фьюри
Британец считает, что бой будет тяжелым
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа поделился мнением о реванше между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.
"Думаю, это будет тяжёлый бой, но, как мне кажется, Усик снова одержит верх. Он классный боец, и я чувствую, что он один из лучших в мире. Вот почему я думаю, что он победит", — сказал Джошуа на канале Frank Warren's Queensberry Promotions в YouTube.
Напомним, реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря.
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