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Сауль Альварес: Я буду делать всё, что хочу, поскольку заслуживаю этого

Бокс

Боксер высказался о лишении титула IBF

Сауль Альварес: Я буду делать всё, что хочу, поскольку заслуживаю этого

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

34-летний популярный мексиканский боксёр-профессионал Сауль Альварес прокомментировал решение IBF лишить его чемпионского пояса во втором среднем весе.

"В боксе есть уровни. Существуют звёзды и суперзвёзды. Кто такой Уильям Скалл? Я никогда не слышал о нём и не собираюсь делать то, что они хотят. Я буду делать всё, что хочу, поскольку заслуживаю этого из-за всего, чего добился", — приводит слова Альвареса журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.

27 июля стало известно, что в IBF приняли решение лишить Канело титула, поскольку он отказался проводить бой против обязательного претендента по линии IBF Уильяма Скалла. Вместо него Сауль предпочёл драться с непобеждённым пуэрториканским боксёром Эдгаром Берлангой.

Поединок между Альваресом и Берлангой состоится 14 сентября на "Ти-Мобайл Арена" в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

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Сауль Альварес
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