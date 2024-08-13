Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Богачука хочет реванша своего подопечного с Ортисом
WBC может помочь в организации
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер боксера Сергей Богачука считает, что если команда будет настаивать на реванше с Вирджилом Ортисом, WBC все же организует поединок.
"Если мы будем настаивать на реванше, я думаю, что WBC поддержит своего чемпиона. Если счет будет спорным, думаю, они могут назначить бой-реванш. Посмотрим. Маурисио Сулейман сказал, что будет поддерживать Сергея", — сказал Том Леффлер.
"Посмотрим, как все сложится. Посмотрим, какие есть варианты. Замечательная вещь в дивизионе для Сергея и Вирджила заключается в том, что для них обоих есть другие замечательные бои. Это такой замечательный бой, что его можно было бы провести дважды или трижды, как трилогию Канело-ГГГ. К сожалению, в той трилогии у нас тоже был плохой счет. Разница в том, что у Сергея было два нокдауна. GGG, безусловно, выиграл тот первый бой, но у него не было нокдаунов, поэтому он не мог привести такой же сильный аргумент. Этот аргумент трудно преодолеть. Акции Сергея значительно выросли".
Популярное сейчас
- Официально. Динамо отдало хавбека в аренду европейскому клубу, где уже играют пять украинцев
- Британия не позволила Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по Курщине - СМИ
- Непревзойденные Карпаты, шокирующее Полесье, железный лидер Динамо. Символическая сборная второго тура УПЛ
- Богачук – о поражении от Ортиса: Все понимают, что произошло
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Стоит не менее 20 млн. Журналист рассказал о ситуации Бражко в Динамо