Промоутер Богачука хочет реванша своего подопечного с Ортисом

Промоутер боксера Сергей Богачука считает, что если команда будет настаивать на реванше с Вирджилом Ортисом, WBC все же организует поединок.

"Если мы будем настаивать на реванше, я думаю, что WBC поддержит своего чемпиона. Если счет будет спорным, думаю, они могут назначить бой-реванш. Посмотрим. Маурисио Сулейман сказал, что будет поддерживать Сергея", — сказал Том Леффлер.

"Посмотрим, как все сложится. Посмотрим, какие есть варианты. Замечательная вещь в дивизионе для Сергея и Вирджила заключается в том, что для них обоих есть другие замечательные бои. Это такой замечательный бой, что его можно было бы провести дважды или трижды, как трилогию Канело-ГГГ. К сожалению, в той трилогии у нас тоже был плохой счет. Разница в том, что у Сергея было два нокдауна. GGG, безусловно, выиграл тот первый бой, но у него не было нокдаунов, поэтому он не мог привести такой же сильный аргумент. Этот аргумент трудно преодолеть. Акции Сергея значительно выросли".