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Илон Маск и писательница Джоан Роулинг фигурируют в иске Иман Хелиф
Ранее она провалила тест на допинг
Фото: Getty Images
Писательница Джоан Роулинг и миллиардер Илон Маск фигурируют в иске, который был подан алжирской боксёршей Иман Хелиф в связи с предполагаемым буллингом в интернете. Об этом пишет Variety.
"Джоан Роулинг и Илон Маск фигурируют в иске среди прочих. Дональд Трамп также писал сообщение, поэтому, независимо от того, упомянут его в нашем иске или нет, он неизбежно будет фигурировать в рамках обвинения", — сказал адвокат Хелиф Набиль Буди.
Сообщается, что дело будет рассматриваться во Франции.
Напомним, Иман принимала участие в боксёрском турнире на Играх в Париже. В финале она победила китаянку Ян Лю. Эта победа стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх.
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