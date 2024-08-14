Илон Маск и писательница Джоан Роулинг фигурируют в иске Иман Хелиф

Писательница Джоан Роулинг и миллиардер Илон Маск фигурируют в иске, который был подан алжирской боксёршей Иман Хелиф в связи с предполагаемым буллингом в интернете. Об этом пишет Variety.

"Джоан Роулинг и Илон Маск фигурируют в иске среди прочих. Дональд Трамп также писал сообщение, поэтому, независимо от того, упомянут его в нашем иске или нет, он неизбежно будет фигурировать в рамках обвинения", — сказал адвокат Хелиф Набиль Буди.

Сообщается, что дело будет рассматриваться во Франции.

Напомним, Иман принимала участие в боксёрском турнире на Играх в Париже. В финале она победила китаянку Ян Лю. Эта победа стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх.