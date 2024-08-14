Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Хирн: Немного поцапались с Кроуфордом
Глава промоутерской компании прояснил ситуацию
Getty Images/Global Images Ukraine
Глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал об отношениях с одним из лидеров рейтинга Р4P американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).
В начале месяца тот дебютировал в лимите 69,9 кг и отобрал пояс WBA у бойца Хирна Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО) из Узбекистана. Босс Matchroom был очень недоволен судейским вердиктом, из-за чего немного поцапался с Кроуфордом в соцсетях.
Хирн утверждает, что ничего страшного не произошло: "Я считаю, что Мадримов победил. Думаю, это Кроуфорду и не понравилось. Видел, что 30% респондентов считает, что победил Исраил. Я в числе этих 30%. В любом случае вы должны признать, что бой был очень конкурентным".
"Теренс в соцсетях дал фотографию, на которой я явно не очень доволен. И он подписал её: "Эдди, в чём дело? Эдди, что-то не так?" Я ответил ему, что бой был конкурентным. И что я считаю, что хорошо поработал над промоушеном. На что он написал: "Чувак, не пытайся забрать всю славу себе. У тебя в жизни не было таких ивентов". Я согласен, что шоу получилось классным. Но напомнил ему, что в моём послужном списке такие блокбастеры, как Джошуа vs Кличко, Джошуа vs Паркер, Джошуа vs Руис, Канело vs Сондерс, Канело vs Головкин, Канело vs Бивол, Тейлор vs Серрано. И это далеко не полный список".
"Всё в норме. Немного поцапались. В целом считаю, что мы хорошо спелись. Не знаю, захочет ли он, чтобы я участвовал в его следующем шоу или нет, но мне кажется, что мы оба остались в выигрыше. Думаю, я сумел показать болельщикам другую сторону Кроуфорда. Считаю, что промоушен был невероятным. Причём невероятной была прежде всего командная работа. Уверен, что узнаваемость и популярность Теренса сильно возросли после этого шоу. Но! Я всегда буду говорить то, что думаю. А я думаю, что Мадримов был чуть лучше".
Популярное сейчас
- УЕФА утвердил даты и время начала матчей Динамо с Зальцбургом
- Срна отреагировал на победу Динамо в матче с Рейнджерс
- Сабо: По моему мнению, Пихаленок выше классом, чем Буяльский
- Известный американский тренер уверен, что Богачук победил Ортиса
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Динамо начало продажу билетов на матч с Зальцбургом