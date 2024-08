Эдди Хирн: Немного поцапались с Кроуфордом

Глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал об отношениях с одним из лидеров рейтинга Р4P американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

В начале месяца тот дебютировал в лимите 69,9 кг и отобрал пояс WBA у бойца Хирна Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО) из Узбекистана. Босс Matchroom был очень недоволен судейским вердиктом, из-за чего немного поцапался с Кроуфордом в соцсетях.

Хирн утверждает, что ничего страшного не произошло: "Я считаю, что Мадримов победил. Думаю, это Кроуфорду и не понравилось. Видел, что 30% респондентов считает, что победил Исраил. Я в числе этих 30%. В любом случае вы должны признать, что бой был очень конкурентным".

"Теренс в соцсетях дал фотографию, на которой я явно не очень доволен. И он подписал её: "Эдди, в чём дело? Эдди, что-то не так?" Я ответил ему, что бой был конкурентным. И что я считаю, что хорошо поработал над промоушеном. На что он написал: "Чувак, не пытайся забрать всю славу себе. У тебя в жизни не было таких ивентов". Я согласен, что шоу получилось классным. Но напомнил ему, что в моём послужном списке такие блокбастеры, как Джошуа vs Кличко, Джошуа vs Паркер, Джошуа vs Руис, Канело vs Сондерс, Канело vs Головкин, Канело vs Бивол, Тейлор vs Серрано. И это далеко не полный список".

"Всё в норме. Немного поцапались. В целом считаю, что мы хорошо спелись. Не знаю, захочет ли он, чтобы я участвовал в его следующем шоу или нет, но мне кажется, что мы оба остались в выигрыше. Думаю, я сумел показать болельщикам другую сторону Кроуфорда. Считаю, что промоушен был невероятным. Причём невероятной была прежде всего командная работа. Уверен, что узнаваемость и популярность Теренса сильно возросли после этого шоу. Но! Я всегда буду говорить то, что думаю. А я думаю, что Мадримов был чуть лучше".