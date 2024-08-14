Теофимо Лопес: Если люди хотят увидеть бой с Джароном Эннисом, то мы это сделаем

Бывший чемпион мира в легком весе, ныне обладатель титула WBO в суперлегком дивизионе (до 63,5 кг) американец Теофимо Лопес (21-1, 13 КО) готовится к бою с новоиспеченным чемпионом WBO Брайаном Норманом.

Поединок должен состояться до конца текущего года, после чего он (в случае победы) открыт как для перехода еще выше - в 69,9 кг и готов к бою с чемпионом IBF Джароном Эннисом (32-0, 29 КО).

"К Джарону я не испытываю ничего, кроме уважения, — сказал Лопес. — Мы уже давно знаем друг друга. Мы вместе выиграли “Золотые перчатки” в 2015 году, когда нам обоим было по 17 лет. Если люди хотят это увидеть, то мы это сделаем. Я не говорю “нет” ни одному бою. Главное, чтобы это привлекало внимание и радовало глаз всех, кто смотрит бокс — вот что действительно важно".