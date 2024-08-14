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"Даю вам всем 3 месяца". Девин Хэйни анонсировал возвращение в ринг
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Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в двух дивизионах Дэвин Хейни (31-0, 15 КО) анонсировал возвращение в ринг.
"Бокс уже не тот… Пора возвращаться. Даю вам всем 3 месяца", – написал Хэйни.
"Выполняй работу, чемпион. Ждем тебя в Рияде", – ответил ему глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.
"Я бы назвал это камбэком, но никуда не уходил. Так скоро увидимся, брат", – написал Хейни в ответ.
Напомним, что в последнем бою Девин проиграл Райану Гарсии, но результат аннулировали из-за положительного допинг-теста Райана.
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