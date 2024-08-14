Шакур Стивенсон: Наш бой с Джервонтой Дэвисом может пройти в следующем году

Обладатель титула WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) рассказал, что думает об организации боя с чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 КО).

"Это больше, чем бокс — это история и все такое. Трудно даже говорить об этом, потому что мы должны подраться. Я знаю, что этот поединок состоится.

Я лучший, он тоже лучший. Когда есть два лучших парня, как они могут не подраться?

Этот бой может не состояться только в том случае, если он не нравится одному из бойцов, ведь кто-то выйдет, чтобы проиграть и потерпит поражение. Мы хорошие бойцы высокого уровня.

Я подерусь с ним в любое время. Думаю, я готов к этому бою. Он тоже готов. Мы оба находимся на пике.

Наш бой может состояться следующим. Он может пройти в следующем году. Когда Дэвис скажет: "Давай драться", тогда наш бой и состоится", — сказал Стивенсон.