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Шакур Стивенсон: Наш бой с Джервонтой Дэвисом может пройти в следующем году
Боксер готов к этому противостоянию
http://fightnews.info/ fightnews
Обладатель титула WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) рассказал, что думает об организации боя с чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 КО).
"Это больше, чем бокс — это история и все такое. Трудно даже говорить об этом, потому что мы должны подраться. Я знаю, что этот поединок состоится.
Я лучший, он тоже лучший. Когда есть два лучших парня, как они могут не подраться?
Этот бой может не состояться только в том случае, если он не нравится одному из бойцов, ведь кто-то выйдет, чтобы проиграть и потерпит поражение. Мы хорошие бойцы высокого уровня.
Я подерусь с ним в любое время. Думаю, я готов к этому бою. Он тоже готов. Мы оба находимся на пике.
Наш бой может состояться следующим. Он может пройти в следующем году. Когда Дэвис скажет: "Давай драться", тогда наш бой и состоится", — сказал Стивенсон.
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