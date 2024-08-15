  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн: Я уверен, что Канело хотел заключить сделку на мегабой с Кроуфордом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн: Я уверен, что Канело хотел заключить сделку на мегабой с Кроуфордом

Бокс

Британский промоутер высказался о переговорах боксеров

Хирн: Я уверен, что Канело хотел заключить сделку на мегабой с Кроуфордом

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

45-летний британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал судьбу поединка 34-летнего мексиканца Сауля Альвареса и 36-летнего непобеждённого американского боксёра Теренса Кроуфорда из-за конфликта Канело с председателем Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом.

"Я уверен, что Канело хотел заключить сделку на мегабой с Кроуфордом на своих условиях. Как минимум он хотел подождать до окончания боя с Берлангой, который, к разочарованию Его Превосходительства [Турки Аль аш-Шейха], отменяет февральский бой с Кроуфордом, потому что он хочет, чтобы этот бой состоялся как можно быстрее.

Теперь Кроуфорд должен найти себе соперника, чтобы потом встретиться с Канело. Возможно, он выберет Себастьяна Фундору, Дэвида Бенавиндеса или Артура Бетербиева.

Я знаю, что Турки уважает Альвареса. Все уважают его как бойца, и он хороший человек. То, как действует Аль аш-Шейх и как он ведёт бизнес, просто невероятно для бокса. Итак, эти двое в какой-то момент будут работать вместе, но только в боях, которые Его Превосходительство считает мегабоями", — приводит слова Хирна издание BoxingNews24.

По теме
yellow-arrow
Отто Валлин сделал прогноз на бой Джошуа - Дюбуа
yellow-arrow
Шакур Стивенсон: Наш бой с Джервонтой Дэвисом может пройти в следующем году
yellow-arrow
"Даю вам всем 3 месяца". Девин Хэйни анонсировал возвращение в ринг
Эдди Хирн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости