Отто Валлин сделал прогноз на бой Джошуа - Дюбуа

Шведский боксер супертяжелого веса Отто Валлин (26-2, 14 KO) сделал прогноз на бой между бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) и чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа (21-2, 20 KO).

"Это хороший бой для Джошуа, он фаворит. Дюбуа – сильный парень. Он хороший боксер, но я считаю, что Джошуа доставит ему проблем. Если Дюбуа будет пропускать столько ударов, как в бою с Хрговичем, Джошуа победит нокаутом до шестого раунда.

Если Дюбуа будет лучше защищаться, если сможет прессинговать Джошуа и нанести несколько хороших ударов, то их бой будет хорошим. Но здесь многое "если".

Я могу судить только по последнему бою Дюбуа, в котором он много пропускал. Он не сможет делать это с Джошуа", – сказал Валлин.

Напомним, что бой Джошуа и Дюбуа пройдет 21 сентября.