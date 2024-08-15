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Отто Валлин сделал прогноз на бой Джошуа - Дюбуа

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По мнению боксера фанатов ждет интересный мегафайт

Отто Валлин сделал прогноз на бой Джошуа - Дюбуа

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Шведский боксер супертяжелого веса Отто Валлин (26-2, 14 KO) сделал прогноз на бой между бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) и чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа (21-2, 20 KO).

"Это хороший бой для Джошуа, он фаворит. Дюбуа – сильный парень. Он хороший боксер, но я считаю, что Джошуа доставит ему проблем. Если Дюбуа будет пропускать столько ударов, как в бою с Хрговичем, Джошуа победит нокаутом до шестого раунда.

Если Дюбуа будет лучше защищаться, если сможет прессинговать Джошуа и нанести несколько хороших ударов, то их бой будет хорошим. Но здесь многое "если".

Я могу судить только по последнему бою Дюбуа, в котором он много пропускал. Он не сможет делать это с Джошуа", – сказал Валлин.

Напомним, что бой Джошуа и Дюбуа пройдет 21 сентября.

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Энтони Джошуа Отто Валлин
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Источник:
Through The Ropes
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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