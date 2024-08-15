Райан Гарсия: Я бы надрал Хэйни зад и во второй раз

Недавно Девин Хэйни (31-0, 15 КО) объявил о решении сделать перерыв в карьере как минимум до апреля 2025 из-за поражения от Райана Гарсии (24-1, 20 КО). Но сейчас боксер заявил о желании вновь выйти в ринг, причём с большой вероятностью до конца текущего года.

"Я бы надрал ему зад и во второй раз, — заверил Райан. — Я легко побил его (в первом поединке). Они могут брать у меня кровь (на допинг-пробы) каждую неделю, хоть каждый день. Могут установить камеру в моём тренировочном лагере. Они могут знать всё обо всём, но этот человек никогда меня не побьёт".

"Я просто разрушил этого чувака, — продолжает Гарсия. — Так забавно, что Билл Хэйни продолжает тиражировать одно и то же. Мол, я злостный читер, и его сын ни за что бы мне не проиграл, если бы я не принимал остарин, хотя все знают, что я и так этого не делал".