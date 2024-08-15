Хижняк: На поддержку и на помощь нашим бойцам часть призовых обязательно будет потрачена

15 августа олимпийскому чемпиону по боксу Александру Хижняку вручили сертификат на 1 миллион гривен, а его тренеру Александру Хижняку-старшему — полмиллиона гривен. Так Полтавская громада поздравила спортсмена с победой на Олимпиаде-2024.

Одним из самых больших факторов, которые подталкивали Хижняка к золотой медали, он называет детей.

"Я сам с раннего детства, с семи лет, начал заниматься боксом и знаю, как это нелегко и как очень часто случаются ситуации, когда ты колеблешься: твое это или не твое, получится или не получится, возможно ли это или невозможно. Я получил много медалей для нашего города и страны - они исторические, я этим очень горжусь и всем детям повторяю, что это возможно, все получится — главное работайте. А родителям говорю — поддерживайте своих детей, не сомневайтесь, что у них что-то получится", — рассказывает спортсмен.

Спортсмен признался, что еще не думал над тем, как распорядится призовыми средствами:

"Я еще не имел времени спланировать, куда эти средства потрачу. Конечно, на поддержку и на помощь нашим бойцам какая-то часть обязательно будет потрачена. Но я и до этого их поддерживал. Благодарен нашим военным, которые ценой своей жизни защищают наш мир и покой".