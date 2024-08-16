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Турки Аль аш-Шейх назвал дату реванша между Усиком и Фьюри

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Турки Аль аш-Шейх назвал дату реванша между Усиком и Фьюри

https://fightnews.info/ fightnews

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где сообщил дату реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

"Фьюри – Усик 2. 21.12.2024", — написал Аль аш-Шейх.

Напомним, первый поединок между Усиком и Фьюри состояся в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. В общей сложности на счету Усика 22 победы и ни одного поражения. В активе Фьюри 34 победы, одно поражение и одна ничья.

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