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Турки Аль аш-Шейх назвал дату реванша между Усиком и Фьюри
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Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где сообщил дату реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
"Фьюри – Усик 2. 21.12.2024", — написал Аль аш-Шейх.
Напомним, первый поединок между Усиком и Фьюри состояся в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. В общей сложности на счету Усика 22 победы и ни одного поражения. В активе Фьюри 34 победы, одно поражение и одна ничья.
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