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Турки Аль аш-Шейх: Я не думаю, что Кроуфорд хочет драться с кем-то, кроме Канело

Бокс

Стороны ещё не подписали контракт

Турки Аль аш-Шейх: Я не думаю, что Кроуфорд хочет драться с кем-то, кроме Канело

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что Теренс Кроуфорд уже принял окончательное решение: следующим его соперником будет Сауль "Канело" Альварес.

Турки Аль аш-Шейх сомневается в заинтересованности Кроуфорда в поединке с его бойцом Вёрджилом Ортисом-младшим, который недавно завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе, победив судейским решением Сергея Богачука.

"Я не думаю, что Кроуфорд хочет драться с кем-то, кроме Канело", — приводит слова Аль аш-Шейха Stomping Grounds.

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