Турки Аль аш-Шейх готов организовать бой Хейни — Гарсия

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что он хочет провести реванш между чемпионом мира в двух весовых категориях американцем Девином Хейни (31-1, 15 КО) и известным американским боксёром мексиканского происхождения Райаном Гарсией.

По информации обозревателя Майкла Бенсона, Турки Аль аш-Шейх отметил, что уже обговорил это с Гарсией, но он не будет как-то пытаться обойти дисквалификацию Райана и станет работать с ним только в том случае, если он будет чист.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Гарсия победил Хейни, однако результат был отменён из-за положительного допинг-теста Райана.