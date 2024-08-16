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Турки Аль аш-Шейх готов организовать бой Хейни — Гарсия
Назревает мегафайт
Getty Images/Global Images Ukraine
Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что он хочет провести реванш между чемпионом мира в двух весовых категориях американцем Девином Хейни (31-1, 15 КО) и известным американским боксёром мексиканского происхождения Райаном Гарсией.
По информации обозревателя Майкла Бенсона, Турки Аль аш-Шейх отметил, что уже обговорил это с Гарсией, но он не будет как-то пытаться обойти дисквалификацию Райана и станет работать с ним только в том случае, если он будет чист.
В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Гарсия победил Хейни, однако результат был отменён из-за положительного допинг-теста Райана.
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