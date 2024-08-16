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Деревянченко оказался на 100 грамм легче Мбилли

Бокс

Бой состоится уже в ближайшие выходные

Деревянченко оказался на 100 грамм легче Мбилли

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Состоялась традиционная процедура взвешивания накануне поединка украинского боксера Сергея Деревьянченко (15-5, 10 KO) и обладателя титулов WBC Continental Americas, WBA International Кристиана Мбилли (27-0, 23 KO).

Напомним, что бой состоится в ночь на 18 августа в Квебеке.

Результаты взвешивания:

Сергей Деревянченко – 75,7 кг

Кристиан Мбилли – 75,8 кг

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