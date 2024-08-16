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Деревянченко оказался на 100 грамм легче Мбилли
Бой состоится уже в ближайшие выходные
Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялась традиционная процедура взвешивания накануне поединка украинского боксера Сергея Деревьянченко (15-5, 10 KO) и обладателя титулов WBC Continental Americas, WBA International Кристиана Мбилли (27-0, 23 KO).
Напомним, что бой состоится в ночь на 18 августа в Квебеке.
Результаты взвешивания:
Сергей Деревянченко – 75,7 кг
Кристиан Мбилли – 75,8 кг
Résultats de la pesée:— BOXEMAG (@BoxeMag_com) August 16, 2024
✅Mbilli - 75.9kg
✅ Derevyanchenko - 75.8kg#MbilliDerevyanchenko pic.twitter.com/f0tISxRdkF
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