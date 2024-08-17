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Самый известный китайский супертяж дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа

Бокс
Обновлено

Довольно странная позиция

Самый известный китайский супертяж дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа

DAZN

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1; 22 КО) поделился своими мыслями по поводу поединка между британцами Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Даниэлем Дюбуа (21-2; 20 КО). Его слова цитирует канал Boxing News:

"Если вы посмотрите на Дюбуа, то он однозначно на подъеме. Он избил Филиппа Хрговича в сокрушительной манере, и в том поединке все увидели, что Даниэль действительно может побеждать. Что касается боя с Джошуа, то в нашей весовой категории может произойти все, что угодно.

Я верю, если Дюбуа все сделает правильно, это может быть апсет года. У него есть потенциал, и я считаю, что он будет оказывать на Джошуа большое давление" - сказал Чжан.

Напомним, что бой Джошуа-Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне на арене Wembley.

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