Деревянченко выбрал перчатки на поединок против Мбилли. Видео

Украинский боксер Сергей Деревянченко (15-5; 10 КО) осуществляет последние приготовления к поединку против француза Кристиана Мбилли (27-0; 23 КО).

В ночь с 17 на 18 августа наш соотечественник в Квебеке (Канада) выйдет не бой за титул WBC Continental Americas во втором среднем весе (до 76,2 кг).

После процедуры взвешивания Деревянченко выбрал перчатки, в которых проведет поединок. Соответствующее видео наш соотечественник разместил на своей официальной странице в Instagram.