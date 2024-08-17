Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Деревянченко выбрал перчатки на поединок против Мбилли. Видео
Удачи в бою
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер Сергей Деревянченко (15-5; 10 КО) осуществляет последние приготовления к поединку против француза Кристиана Мбилли (27-0; 23 КО).
В ночь с 17 на 18 августа наш соотечественник в Квебеке (Канада) выйдет не бой за титул WBC Continental Americas во втором среднем весе (до 76,2 кг).
После
Напомним, что ранее самый известный китайский супертяжел
Популярное сейчас
- Семья Романчук посетила Львов и поделилась атмосферой романтики. Фото
- Заявление Любеновича, победы Черноморца и Ворсклы, старт АПЛ. Главные новости за 16 августа
- Долганский – об отмененном голе Оболони: Не могу комментировать
- Турки Аль аш-Шейх назвал дату реванша между Усиком и Фьюри
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Валенсия — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.08.2024