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Американский чемпион мира по боксу затеял уличную потасовку. Видео
Но сам тихонько слился
MatchroomBoxing
Чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Девин Хэйни (31-0; 30 КО) спровоцировал уличную драку.
Американец, находясь в компании друзей первым ударил другого парня, завязалась толкотня. Боксер решил не демонстрировать все свои навыки и тихонько отошел в сторону.
Devin Haney and entourage “allegedly” involved in a street fight.— Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) August 16, 2024
????️ @kintrekin pic.twitter.com/HED1HiPYlQ
Напомним, что Турки Аль аш-Шейх
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