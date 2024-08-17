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Американский чемпион мира по боксу затеял уличную потасовку. Видео

Бокс
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Но сам тихонько слился

Американский чемпион мира по боксу затеял уличную потасовку. Видео

MatchroomBoxing

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Девин Хэйни (31-0; 30 КО) спровоцировал уличную драку.

Американец, находясь в компании друзей первым ударил другого парня, завязалась толкотня. Боксер решил не демонстрировать все свои навыки и тихонько отошел в сторону.

Напомним, что Турки Аль аш-Шейх готов организовать бой Хэйни – Гарсия.

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