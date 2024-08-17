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Дюбуа: Победа над Джошуа сделает меня настоящим чемпионом
И только так
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Даниэль Дюбуа (21-2; 20 КО) поделился своими ожиданиями от поединка против Энтони Джошуа (28-3; 25 КО). Его слова цитирует SkySports:
"Я – андердог, потому что должен доказать свою состоятельность, и победа над Джошуа сделает меня настоящим чемпионом. Я готов к бою. Это все. Это большая возможность.
Я хочу победить любыми способами, но досрочная победа – то, что мне нужно. Я очень уверен в себе, счастлив и готов к вызову. Каждый день я работаю над этим, делая все возможное. Нужно работать, работать, работать, и победа будет обязательно" – сказал Даниэль.
Напомним, что ранее Чжилей
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