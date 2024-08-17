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Менеджер Усика: Фьюри уйдет из бокса после реванша против Александра
Надеемся так и будет
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Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Сергей Лапин прокомментировал желание Турки Аль аш-Шейха провести бой Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) против Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) в будущем.
"Не осуществимая мечта: Тайсон Фьюри уйдет из бокса после поединка с Усиком 21 декабря" – цитирует слова Лапина на своей странице в Твиттере известный обозреватель Майкл Бенсон.
Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии.
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