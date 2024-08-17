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Турки Аль аш-Шейх пытается возродить карьеру Уайлдера

Бокс
Обновлено

Гиблое дело

Турки Аль аш-Шейх пытается возродить карьеру Уайлдера

DAZN

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Министр Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, что предлагал американскому супертяжу Деонтею Уайлдеру провести поединок против британца Дерека Чисоры.

"Они спросили меня (о бое Уайлдер-Чисора – прим), и я ответил, что если Деонтей возвращается, то почему бы и нет? Но, поверьте, я пытался сделать это дважды, и ничего не вышло" – сказал Турки.

Напомним, что из пяти последних поединков Уайлдер проиграл четыре, а единственной его победой за долгий период является триумф над Робертом Хелениусом в октябре 2022 года.

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